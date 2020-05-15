Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:10 TSİ- Sağlık G: Bugün 10:11 TSİ

Yüksek tansiyon riskine karşı süt

Dünyayı evde tutan salgın nedeniyle dikkatli beslenmenin öneminin arttığı bu günlerde uzmanlar, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlık riskine karşı süt içilmesini öneriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Dünyayı evde tutan salgın nedeniyle dikkatli beslenmenin öneminin arttığı bu günlerde uzmanlar, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyen yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlık riskine karşı süt içilmesini öneriyor.

Yapılan bilimsel çalışmalar; kalsiyum, magnezyum, fosforun az tüketiminin bireysel veya toplumsal olarak hipertansiyon sıklığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Sütün yüksek kalsiyum ve potasyum içeriği ile kan basıncı ve hipertansiyonun dengelenmesinde önemli bir besin kaynağı olduğu bildiriliyor. Hipertansiyon hastaları az yağlı ya da yağsız süt tüketerek kan basıncını kontrol altına alabiliyor.Azalan kalsiyum alımının arteriyel kan basıncını artırdığına dikkat çeken Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, şunları söyledi: “Kalsiyum, magnezyum ve fosfor minerallerinin alımı artırılarak kan basıcında azalma sağlanabilmektedir. Kalsiyum denince aklımıza gelen ilk besin öğesi süttür. Optimal kan basıncının sağlanmasında ve sağlıklı yaşam için günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünlerinin tüketimi öneriyoruz.”

Prof. Dr. İnanç, ayrıca sekiz hafta süren ve belirli bir beslenmenin uygulandığı “Hipertansiyonu Durdurmak Üzere Besinsel Yaklaşımlar” (DASH) çalışmasında, yağsız ve az yağlı süt ve süt ürünleri içeren, meyve ve sebzeden zengin, yağdan ve kolesterolden yoksun, proteini hafif artırılmış bir diyetle, erişkinlerde kan basıncının 5.5/3.0 mmHg düşürüldüğünün görüldüğünü kaydediyor.
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Stres kansere yol açar mı? mask
Stres kansere yol açar mı?
Evde almanız gereken 6 önlem! mask
Evde almanız gereken 6 önlem!
Dikkat! Sokağa çıkma keyfi kabusa dönüşmesin! mask
Dikkat! Sokağa çıkma keyfi kabusa dönüşmesin!
Çocuklarda burun tıkanıklığı gelişimi engelleyebilir mask
Çocuklarda burun tıkanıklığı gelişimi engelleyebilir
Koronavirüs ile çocuklarınızı korkutmayın! mask
Koronavirüs ile çocuklarınızı korkutmayın!
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar! mask
Pandemi süreciyle ilgili önemli uyarılar!
Koronavirüse karşı 10 etkili besin hijyeni! mask
Koronavirüse karşı 10 etkili besin hijyeni!
Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır? mask
Dışarıdan gelen paketlerin hijyeni nasıl sağlanmalıdır?
Panik atak kadınları daha fazla etkiliyor mask
Panik atak kadınları daha fazla etkiliyor
Koronavirüse yakalanma riski erkeklerde kadınlara göre daha fazla! Çünkü... mask
Koronavirüse yakalanma riski erkeklerde kadınlara göre daha fazla! Çünkü...

Bugün 10:10 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Korona virüs vakalarına giden 112 Acil Servis ekiplerinin bir günü mask
Korona virüs vakalarına giden 112 Acil Servis ekiplerinin bir günü
Çocuklarda burun tıkanıklığı gelişimi engelleyebilir mask
Çocuklarda burun tıkanıklığı gelişimi engelleyebilir
Tanı konmayan 150 bin kişiye ücretsiz test mask
Tanı konmayan 150 bin kişiye ücretsiz test
Covid-19 beyinde damar tıkanıklığına neden olur mu mask
Covid-19 beyinde damar tıkanıklığına neden olur mu
Cilt lekelerinin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri mask
Cilt lekelerinin oluşum nedenleri ve tedavi yöntemleri
Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim mask
Sağlık Bakanlığından hastaneye gidemeyen gebeler için uzaktan eğitim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor mask
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL