Konut satışlarında salgın etkisi

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin_500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI NİSAN AYINDA 17 BİN 88 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 25 BİN 695 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 oranında azalarak 25 bin 695 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 3 bin 662 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,9 oldu. Ankara 2 bin 286 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı bin 372 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkari oldu.

14 BİN 848 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 27 BİN 935 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalış göstererek 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı bin 679 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 8,9 ARTTI

Ocak-Nisan döneminde 383 bin 821 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141,4 oranında artarak 146 bin 387, diğer satış türlerinde ise yüzde 18,6 oranında azalarak 237 bin 434 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16 oranında azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26,4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI NİSAN AYINDA 790 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020’de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 150 konut satışı ile Antalya, 47 konut satışı ile Ankara, 30 konut satışı ile İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye’den 157 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.

(İHA)