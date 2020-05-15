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Bugün 10:35 TSİ- Spor

Razvan Lucescu’dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe’nin daha önce teklifte bulunduğu iddia edilen Rumen Teknik Direktör Razvan Lucescu, Al Hilal sözleşmesi olduğunu ve sarı-lacivertli kulübün teklifiyle ilgilenmediğini söyledi.
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Fenerbahçe, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından birçok teknik adam ile irtibata geçmiş ve bu isimlerden birinin Razvan Lucescu olduğu iddia edilmişti. Dün Romanya’da bir spor programında evinden bağlanarak soruları yanıtlayan Rumen Teknik Direktör Razvan Lucescu, Fenerbahçe’nin başına geçeceği sorularına da cevap verdi. Tamamen kariyerine odaklandığını belirten Lucescu, "2021 yılına kadar sözleşmem var ve başka takımla ilgilenmiyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum, kariyerimin en önemli başarısını yaşadım ve Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandım. Ligde ilk sıradayız ve kupada yarı finaldeyiz. Düşüncem sözleşmemi tamamlamak" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)

Bugün 10:35 TSİ İHA İstanbul- Spor

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