Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:13 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:16 TSİ

Pursaklar parklarıyla büyülüyor

Başkan Ertuğrul Çetin’in liderliğinde, Pursaklar Belediyesi son 1 yılda yeşil alan ve oyun parkları alanında önemli başarılara imza atıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Başkan Ertuğrul Çetin’in liderliğinde, Pursaklar Belediyesi son 1 yılda yeşil alan ve oyun parkları alanında önemli başarılara imza atıyor.

Pursaklar Belediyesi, Başkan Ertuğrul Çetin’in talimatları ile koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır evlerinden çıkamayan çocuklar için harekete geçti. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından yaşlı vatandaşların parklarda saatlerce dinlenip vakit giderebileceği, çocukların gönüllerince koşup oynayabileceği ve gençlerin arkadaşlarıyla gönüllerince oynayıp eğlenebilmeleri için oyun parkları yenileniyor.
Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla hızla estetik bir yapıya büründürülen Mehmet Akif Ersoy Parkı her geçen gün daha da göz kamaştıran bir hal alıyor.

‘‘Parkımız, görsel güzelliği ile gözleri büyüleyecek’’

Mehmet Akif Ersoy Parkında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Yaşlı hemşehrilerimizin ve çocuklarımızın havaların da ısınmasıyla birlikte evlerinde çok sıkıldıklarının ve parklara kavuşacakları günü beklediklerinin farkındayız. Bu nedenle salgın sonrası çocuklarımızı sağlıklı, güvenli ve modern oyun gruplarının olduğu tertemiz parklarla karşılamak için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Yapılan yenileme çalışması tamamlandığında Parkımız, görsel güzelliği ile gözleri büyüleyecek. Parkımız çok yakın zamanda yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet verecek. İnşallah salgın süreci sona erdiğinde parklarımızın, çocuklarımızın sesleri ile cıvıl cıvıl olacağı günleri hep birlikte yaşayacağız’’ dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: “250 vatandaşımıza iş imkânı sağladık” mask
Başkan Altınok: “250 vatandaşımıza iş imkânı sağladık”
Yenimahalle Belediyesi sanayi sitelerine de el attı mask
Yenimahalle Belediyesi sanayi sitelerine de el attı
Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor mask
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor
Musiki Muallim Mektebi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ı ağırladı mask
Musiki Muallim Mektebi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ı ağırladı
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri mask
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı
Yenimahalle parklarında çocuk sesleri  yankılandı mask
Yenimahalle parklarında çocuk sesleri  yankılandı
Ankara Pursaklar’da duvarlara estetik dokunuş mask
Ankara Pursaklar’da duvarlara estetik dokunuş
Keçiören Belediyesi'nden engellilere büyük destek mask
Keçiören Belediyesi'nden engellilere büyük destek

Bugün 11:13 TSİ Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor mask
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri mask
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'nın Tadı Akyurt Balı mask
Ankara'nın Tadı Akyurt Balı
Ramazan Şimşek Ankara'nın En Başarılı 2. Belediye Başkanı mask
Ramazan Şimşek Ankara'nın En Başarılı 2. Belediye Başkanı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacılık Günü’nü mesajı
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye Günün Özeti Haberleri - 14 Mayıs 2020
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor mask
Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL