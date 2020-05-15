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Yenimahalle Belediyesi sanayi sitelerine de el attı

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Koronavirüs salgını sebebiyle ilçe genelinde tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde pazar yerleri, parklar, bankamatik noktaları, taksi durakları, sağlık ocakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve temasın yoğun olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin de dezenfekte işlemini titizlikle yapıyor.

Organize sanayi bölgeleri dezenfekte ediliyor

İlaçlı ve sabunlu su kullanarak hazırlanan tankerler ve dezenfeksiyon araçları ile aralıksız yıkama ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri; OSTİM, İvedik Organize Sanayi, Yıldız Sanayi ve Dempa Sanayi Sitesi gibi bölgelerin yanında Atisan, Yıldırımlar, Başkent ve Gersan Sanayi Sitelerinde de dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaşar, “Dezenfekte çalışmamız aralıksız sürüyor”

Yenimahalle’de Koronavirüs salgını ile mücadelenin ilk günden bu yana aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle Belediyesi bütün birimleri ile gece gündüz demeden virüse karşı yoğun bir çalışma sergiliyor. Mart ayından bu güne kadar özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yenimahalle’de  cadde, sokak ve kamu hizmet binaları gibi bir çok noktada çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz virüsün etkisini azalttığı bu dönemde ticaret ve sanayi bölgelerimizde dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırmış durumdadır. Sanayici ve üreticimizin temiz ve hijyenik ortamlarda çalışmalarına devam etmesi amacıyla Organize Sanayi Bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cumartesi ve Pazar günleri dezenfekte işlemleri aralıksız sürecek” şeklinde konuştu.
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Bugün 11:30 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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