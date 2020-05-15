8 ilde eş zamanlı “Hijyen” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü, son dönemde özellikle birtakım ulusal organize suç örgütü lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri anlaşılan, toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozdukları ve mafya tipi suç yapılanmaları ile mücadelede halkın güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep oldukları değerlendirilen şahıslarla ilgili olarak harekete geçti.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli ve Mersin olmak üzere toplam 8 farklı ilde 13 hedef şahsa yönelik bugün “Hijyen” isimli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, G.A. (İstanbul - Mersin), C.Ç. (İstanbul), Z. Ç. (İstanbul), A. Y. (İstanbul), A. C. (Mersin), A.Ö. (Adıyaman), B.İ. (Bursa), E. Ş. (Antalya), N. K. (Ankara), F. D. (Sakarya) İsimli şahıslar yakalandı.

Yapılan aramalarda toplam 4 Tabanca, 7 şarjör, 124 fişek, 1 “Polis” ibareli Basın Kartı, 1 telsiz, 2 mühürlü poşet içerisinde boş kovan, 1 kelepçe, 2 bıçak, 2 kasatura, 1 kılıç, tarihi eser nitelikli 2 bıçak ve 100 sikke ele geçirildi. Ayrıca suç unsuru içerebileceği değerlendirilen çok sayıda dijital materyal da ele geçirildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş /İHA)