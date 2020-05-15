Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü’nün Covid-19 testi pozitif çıkan personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" denildi.
Bugün 11:50 TSİ- Spor
Beşiktaş’tan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz