Bugün 11:50 TSİ - Spor

Beşiktaş’tan Galatasaray’a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir personelin korona virüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.