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Mustafa Cengiz taburcu edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 7 Mayıs’ta geçirdiği ameliyatın ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Çıkarken konuşan Başkan Cengiz, iyi olduğunu belirterek, komadan çıktığından itibaren her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.
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Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz’den iyi haber geldi. Cengiz, kilo kaybı ve halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 7 Mayıs’ta da başarılı bir beyin ameliyatın ardından hastanede tedavi sürecini geçirmişti. Başkan Cengiz, bugün kaldığı hastaneden taburcu edildi. Mustafa Cengiz taburcu edilirken yanında İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da yer aldı.

Hastaneden ayrılırken konuşan Başkan Mustafa Cengiz, durumunun iyi olduğunu belirterek, "Komadan çıktığım andan itibaren her şey kontrol altında. Doktorum Uğur beye teşekkür ederim" dedi.

UĞUR TÜRE: "3 ADET BEYİNCİKTE TÜMÖR VARDI, TAMAMEN ÇIKARDIK"

Mustafa Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili konuşan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Uğur Türe, "Gördüğünüz gibi başkan çok iyi durumda. Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. 3 adet beyincikte ve beyin sapında tümör vardı. Tamamen çıkardık. Çok iyi durumda. Evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunları en iyi şekilde atlatacağını eminim. Kolay ameliyat yok. Bu biraz daha zordu. Gördüğünüz çok iyi durumda. Nazar değmesin. Çok iyi durumda. Bir tek sıkıntımız oldu. Uyanır, uyanmaz Galatasaray yönetim kurulu ile toplanmaya başladı. Her gün toplantı yaptı. Onu yasakladım. Başkanın bu kadar iyi moralinin olaması sağlığına en büyük destek. Çok iyi durumda. İnşallah böyle gidecek" diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "BAŞKANIMIZ, GÖZLERİNİ AÇTIĞI ANDAN İTİBAREN HEP ’GALATASARAY’ DEDİ"

Doktor Uğur Türe ve ekibine teşekkür eden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Mutlu ayrılıyoruz. Başkanımız yürüyerek, Galatasaray’a yakışan bir şekilde arabasına bindi, gitti. Çok mutluyuz. Başkanımız evinde istirahate çekildi. Gözlerini açtığı andan itibaren hep ’Galatasaray’ dedi. En ufak sorunlarını bize anlattı. Çözmeye çalıştı, çözdü. Uğur hocam izin verdi. Maskelerimizi takıp, uzak mesafeden yaptık" şeklinde konuştu.

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Galatasaray camiasına müjdeler olsun diyerek, "Bundan sonra el birliği ile yönetim olarak Galatasaray için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)

Bugün 14:10 TSİ İHA İstanbul- Spor

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