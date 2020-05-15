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Bugün 15:20 TSİ- Ekonomi

Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi

Merkez Bankası’nın Mayıs ayı beklenti anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,76 iken, bu anket döneminde yüzde 9,38’e geriledi. Bir önceki anket döneminde 6,93 TL olan döviz kuru beklentisi ise, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,76 iken, bu anket döneminde yüzde 9,38’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 9,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,62 ve yüzde 8,30 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 26,3 ihtimalle yüzde 8,00- 8,99 aralığında, yüzde 32,3 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 24,2 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,1’inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 39,6’sının beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 15,1’inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2020 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 16,1 ihtimalle yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 35,1 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 22,4 ihtimalle ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 45,8’inin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 16,7’sinin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,13 iken, bu anket döneminde yüzde 8,19’a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,03 iken bu anket döneminde yüzde 8,28 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,33 ve yüzde 8,39 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,40 iken, bu anket döneminde yüzde 10,92’ye geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,67 ve yüzde 11,16 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLER

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLER

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde eksi 0,6 iken, bu anket döneminde yüzde eksi 1,3 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

(İHA)

Bugün 15:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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