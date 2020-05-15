Harry Kane, eski takımı Leyton Orient’e forma sponsoru oldu

Tottenham’da forma giyen golcü futbolcu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient’e yardımda bulundu. Kane, bir dönem kiralık olarak formasını giydiği İngiltere 4. Lig ekiplerinden Leyton Orient’ın gelecek sezon için forma göğüs sponsoru olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu, 15 Ocak 2011 tarihinde Leyton Orient ile AFC Rochdale arasında oynanan müsabakada ilk kez profesyonel maçına çıkmıştı.
İç saha formasının önünde, korona virüs salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına mesaj yer alacak. Deplasman ve 3. formada ise ’Haven House’ ile ’Mind’ yardım kuruluşlarının isimleri olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz