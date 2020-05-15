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Bugün 15:55 TSİ- Spor

Harry Kane, eski takımı Leyton Orient’e forma sponsoru oldu

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham’ın İngiliz golcüsü Harry Kane, eski takımı Leyton Orient’e forma göğüs sponsoru oldu.
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Tottenham’da forma giyen golcü futbolcu Harry Kane, eski takımı Leyton Orient’e yardımda bulundu. Kane, bir dönem kiralık olarak formasını giydiği İngiltere 4. Lig ekiplerinden Leyton Orient’ın gelecek sezon için forma göğüs sponsoru olduğunu açıkladı. 26 yaşındaki futbolcu, 15 Ocak 2011 tarihinde Leyton Orient ile AFC Rochdale arasında oynanan müsabakada ilk kez profesyonel maçına çıkmıştı.

İç saha formasının önünde, korona virüs salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına mesaj yer alacak. Deplasman ve 3. formada ise ’Haven House’ ile ’Mind’ yardım kuruluşlarının isimleri olacak.

(İHA)

Bugün 15:55 TSİ İHA İstanbul- Spor

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