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Bugün 16:05 TSİ- Spor

Eczacıbaşı VitrA, Carli Lloyd ile yollarını ayırdı

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, deneyimli pasör Carli Lloyd ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı.
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Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüpten yapılan açıklamada, “Amerika Milli Takımı’nın en önemli oyuncularından biri olan Carli Lloyd’la yollarımızı ayırdık. Takımımıza vermiş olduğu katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde sağlık ve başarılar dileriz" denildi.

CARLİ LLOYD KİMDİR?

1989 yılında Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde doğan Carli Lloyd, kulüp ve milli takım düzeyinde birçok başarı elde etti. Lloyd, 2019-20 sezonunda formasını terlettiği turuncu-beyazlılarla 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği yaşadı.

KULÜP BAŞARILARI

2011-12 İtalya Kupası şampiyonluğu

2011-12 İtalya Ligi şampiyonluğu

2012 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu

2011-12 CEV Kupası şampiyonluğu

2013 CEV Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü

2015 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu

2016 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği

2018 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu

2018-19 Brezilya Süper Lig ikinciliği

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği

MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

2011 Pan Amerika Oyunları üçüncülüğü

2015 Pan Amerika Oyunları şampiyonluğu

2015 Pan Amerika Kupası şampiyonluğu

2016 Dünya Grand Prix’si ikinciliği

2016 Rio Olimpiyatları üçüncülüğü

2017 World Grand Champions Kupası üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu

BİREYSEL BAŞARILAR

2015 Pan Amerika Kupası - En iyi pasör

2015 Pan Amerika Oyunları - En iyi pasör ve En değerli oyuncu

2016 CEV Şampiyonlar Ligi - En iyi pasör

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası - En iyi pasör

(İHA)

Bugün 16:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

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