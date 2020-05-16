Milliyetçi Türkiye sloganıyla 1 haftada 156 Web siteyi hackledi

Wod-Hack adlı Hacker Milliyetçi Türkiye sloganıyla 1 haftada ABD ÇİN Yunanistan ağırlıklı devlet ve özel 156 Web siteyi hackledi. Hacklediği siteleri twitter adresinden paylaştı.

Türkiye Devletine karşı ne kadar düşman devlet varsa bu saldırılara maruz kalıcağını belirtti.Hacklediği siteler arasında Apple ABD enerji bakanlığı Abd radyosu Öğrenci Kolektifleri ve birçok devlet sitesi mevcut. Milliyetçi Türkiye sloganıyla bu saldırılara devam ediceğini açıkladı hacklediği bu sitelerin tüm veritabanları ele geçirip yedekleyip gerekli kurumlara gönderdiğini açıkladı.

TWitter Adresi: https://twitter.com/Wodhack Hackledikleri sitelerin kayıtları : https://mirror-h.org/search/hacker/47898/pages/1 Örnek hacklenen Siteye atılan indexten bir görüntü: https://mirror-h.org/zone/2625957/ Bu siteler şunlardır.

Öğrenci Kolektifler Apple Müzesi Kore Resmi Web Sitesi ABD Enerji Bakanlığı Ulusal Laboratuvarı ABD/ WJFF 90.5FM Radyosu Resmi Web sitesi Advent Hareketi Hristiyanlık Resmi Web Sitesi İrlanda Su Güvenliği Resmi Web Siteleri Eastern Harps GAA Kulübü ve Coolaney / Mullinabreena GAA Kulübü Resmi Web Sitesi Yunanistan Devlet Sitesi Polonya Devlet okulu Tayland Büyükşehir Belediyesi ve birçok devlet hastanesi Çin Online Eğitim Sistemi Tayvan Büyükşehir Yolcu taşımacılığı Web sitesi Kanada QuiltsetcHome Resmi web Sitesi Çin Organ Nakli Resmi Web Sitesi Çin Ulusal Nükleer tedarik resmi web sitesi Çin uluslararası Kargo Firması Moğolistan Gıda Tarım ve Hafif Sanayi bakanlığı Tân Tạo Üniversitesi Vietnam