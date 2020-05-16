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Ankara'nın sevilen astroloji uzman Aslı Yıldız'ın Oğlu Korona Virüse Yakalandı

Ankara'nın sevilen astroloji uzmanlarından Aslı Yıldız'ın oğlu Volkan Korona virüs(covid-19) hastalığına yakalandı.6 Mayıs günü korona virüs şüphesiyle götürüldüğü hastanede korona virüs testi yapıldı.
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Ankara'nın sevilen astroloji uzmanlarından Aslı Yıldız'ın oğlu Volkan Korona virüs(covid-19) hastalığına yakalandı.6 Mayıs günü korona virüs şüphesiyle götürüldüğü hastanede korona virüs testi yapıldı.

Aslı Yıldız'ın Oğlu Korona Virüse Yakalandı

Korona virüs test sonucu 8 gün sonra çıkan Volkan’ın korona virüs olduğu çıktı.Geçtiğimiz gün korona virüsle ilgili E.D organizasyon müzik firmasının gazetlerine yaptığı açıklamalarıyla kamuoyunca ses getiren astroloji uzmanı Aslı Yıldız'ın açıklamalarından  sadece iki gün geçti ve Aslı Yıldız'ın oğlu Volkan korona virüse yakalandı.Şu an yoğun bakımda müşhade altında olan Volkan'a acil şifalar diliyoruz.

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