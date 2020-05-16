Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:28 TSİ- Dünya G: Bugün 00:29 TSİ

Almanya’da Türk genci polis şiddeti öldürdü iddiası

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşı Hüsnü Uzun’un ailesi oğullarının polis şiddeti nedeni ile öldüğü iddiasında bulundu.
mask

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan 44 yaşındaki Hüsnü Uzun’un ailesi oğullarının polis şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu. Acılı aile, polis hakkında dava açacaklarını belirtirken, 15 yıldır oğullarından ayrı olduklarını ve az görüştüklerini ifade etti. Uzun’un 67 yaşındaki babası Kerim Uzun, “15 yıldan beri psikolojik rahatsızlığı olan ama kimseye zararı olmayan oğlum Hüsnü ile ayrı yaşıyorduk. Hamburg dışında bir yerde yurtta kalıyordu ama 2 yıl önce Hamburg’daki bir yurda yerleştirilmiş. Kaldığı yurtta olay çıkarttığı için hastaneye gönderilerek kontrol altında tutulmaya başlamış. Oğlum hastaneden beni arayarak para istedi. 4 haftada 2 kez ziyaretine gittim. Para verdim. Oğlum çok sakin ve sessiz birisi. Kendinden başka kimseye zarar vermeyen bir kişiydi” dedi.

Baba Uzun, Çarşamba günü 18.00’de oğlunu ziyarete gittiğini belirterek, “Korona dolayısıyla hemşireler önceden beni içeri almıyorlardı. Bu sefer hemen beni içeri aldılar ve doktoru çağırdılar. Doktor da bugün öğle saatlerinde Hüsnü’nün hastaneden dışarı çıktığını belirterek öldüğünü söyledi ve olayın nasıl olduğunu anlattı. Doktorun anlattığına göre oğlum sokağa çıkmış ve söz dinlememiş. Onlar da polis çağırmışlar. Polisin sözünü de dinlemeyince polis de güç göstermiş. Hastaya güç gösterilemez. Oğlum 155 cm boyunda ve kilolu birisiydi. Polis oğlumu yüzüstü yatırmış, dizi ile üzerine bastırmış ve ellerini arkadan bağlamış. Polisin baskısına dayanamamış. Sonradan sedye getirip oraya da bağlamışlar ve içeri getirmişler. Benim görüşüm nefes alamadığı için öldü. Bence hastaneye ölüsü gitti. Belki de olay yerinde öldü. Onun için ben polisten şikayetçiyim, avukatla görüştüm ve dava açacağım. Polis kaba kuvvet kullanıyor. Oğlum terörist değil, elinde bıçak yok. Hasta birine bu kadar ağır davranmak olmaz. Hakkımızı arayacağız” dedi.

Uzun’un kardeşi 24 yaşındaki Sinan Uzun ise abisinin ölümü için “Hepimizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı. Kardeş Uzun, olaydan 1 gün sonra hastaneye giderek, doktorlar ve görgü tanıkları ile görüştüğünü aktardı. Uzun, abisinin ölümünde ihmalin olduğunu belirterek, “Ağır hastaların açık kısımda değil kapalı kısımda kalması gerekirken abim açık yerde kaldığı için dışarı çıkmış. Polis darbesi nedeni ile nefes alamıyor” ifadelerini kullandı. Acılı kardeş, abisinin oda arkadaşı olan 1’i Türk, 1’i İranlı ve 1’i Afgan olan 3 görgü tanığı ile görüştüğünü belirterek “Olayı gören iki şahit olayda polisin sert davrandığını söylediler. 2 polis abimi yüzüstü yere yatırıp ellerini arkadan bağlayarak, dizleriyle kalbinin üzerine bastırmışlar. Abim zaten kilolu ve hareket edemeyen birisiydi. Tüm bu olaylar hastanenin önünde olmuş. Tahminimize göre abim nefes alamadığı için öldü. Olay yerinde hemşireler ile doktorlar da varmış. İçerde kalp masajı yapmaya çalışmışlar ama çok geç kalmışlar. Abimi kurtaramadılar” diye konuştu.

Bugün 00:28 TSİ İHA - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çin İddialara cevap verdi: “Virüs her yerden çıkabilir” mask
Çin İddialara cevap verdi: “Virüs her yerden çıkabilir”
İran’da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü mask
İran’da son 24 saatte korona virüsten 48 kişi öldü
Rusya Devlet Başkanı Putin: “12 Mayıs’tan itibaren tatil bitiyor” mask
Rusya Devlet Başkanı Putin: “12 Mayıs’tan itibaren tatil bitiyor”
Rusya’da korona virüs vaka sayısında yeni rekor mask
Rusya’da korona virüs vaka sayısında yeni rekor
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 243 ölüm mask
Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 243 ölüm
İsveç’te son 24 saatte korona virüsten 135 kişi öldü mask
İsveç’te son 24 saatte korona virüsten 135 kişi öldü
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı
Ankara'da Yemek Yerine, Göbek Attıran Şahsa 150.000 TL'lik Ceza Şoku! mask
Ankara'da Yemek Yerine, Göbek Attıran Şahsa 150.000 TL'lik Ceza Şoku!
Ankara’da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı mask
Ankara’da bebek kaçırma olayı kameralara yansıdı

GALERİ

5 Tırın Zincirleme kaza anı kamerada mask
5 Tırın Zincirleme kaza anı kamerada
Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek mask
Yolcuların bagajları ultraviyole ışıkları ile temizlenecek
Kısıtlama öncesi halk pazarında yoğunluk mask
Kısıtlama öncesi halk pazarında yoğunluk
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 48 kişi hayatını kaybetti”
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 15 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün Özeti - 15 Mayıs 2020
Ankara'da Yeni Metro Müjdesi! Ulaşım Ağı Genişliyor mask
Ankara'da Yeni Metro Müjdesi! Ulaşım Ağı Genişliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL