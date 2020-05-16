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Beypazarı’ndaki feci kazada 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Hamzalar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Hamzalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki İ. E.’ye Ahmet A.’nın kontrolündeki 67 DP 340 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 15 yaşındaki İ. E, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarpan sürücü Ahmet A. ise ifadesi alınmak ,üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(Doğukan Can Yüksel/İHA)

Bugün 02:31 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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