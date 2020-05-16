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Bugün 10:05 TSİ- Spor

Belçika’da lig bitti, şampiyon Club Brugge ilan edildi

Belçika 1. Futbol Ligi’nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, 70 puanla olan lider Club Brugge’ün şampiyon ilan edildi.
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Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı ertelenen futbol organizasyonları devam edip, etmeyeceği gün geçtikçe açıklanıyor. Belçika da futbol sezonun tamamlandığını açıkladı. Belçika Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, mart ayında ertelenen ligde lider Club Brugge’ün şampiyon ilan edildiği duyuruldu. Brugge en yakın rakibi Gent’in 15 puan önünde bulunuyordu. Ligin son sırasında yer alan Waasland-Beveren’in de ligden düştüğü belirtildi. Yerine Beerschot, OHL veya Westerlo’dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu.

Avrupa kupalarına gidecek takımların da mevcut sıralama ile yapılacağı ifade edildi.

Belçika’da yeni sezon için planlanan başlangıç tarihi ise 7 Ağustos olarak açıklandı.

(İHA)

Bugün 10:05 TSİ İHA İstanbul- Spor

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