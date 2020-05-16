Belçika’da lig bitti, şampiyon Club Brugge ilan edildi

Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı ertelenen futbol organizasyonları devam edip, etmeyeceği gün geçtikçe açıklanıyor. Belçika da futbol sezonun tamamlandığını açıkladı. Belçika Ligi’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, mart ayında ertelenen ligde lider Club Brugge’ün şampiyon ilan edildiği duyuruldu. Brugge en yakın rakibi Gent’in 15 puan önünde bulunuyordu. Ligin son sırasında yer alan Waasland-Beveren’in de ligden düştüğü belirtildi. Yerine Beerschot, OHL veya Westerlo’dan birinin yükseleceği ve kararın daha sonra verileceği duyuruldu.
Avrupa kupalarına gidecek takımların da mevcut sıralama ile yapılacağı ifade edildi.
Belçika’da yeni sezon için planlanan başlangıç tarihi ise 7 Ağustos olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz