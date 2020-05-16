Venezuela’da ligler iptal edildi

Venezuela’da mart ayında korona virüs sebebiyle ara verilen ligler, federasyon tarafından alınan kararla korona salgın tedbirleri kapsamında 1. ve 2. Lig’de 2020 sezonu iptal edildi. Venezuela Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, liglerde mevcut puan durumları geçerli sayılmazken, şampiyon da ilan edilmeyecek.
Venezuela 1. Ligi’nde 6 hafta sonunda 16 puan toplayan Zamora zirvede yer alırken, 2. Lig’de ise 3 haftada 9 puan toplayan Yaracuy ilk sırada bulunuyordu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz