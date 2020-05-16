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ASKİ’DEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER

ASKİ Genel Müdürlüğü Ankara’daki hastanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde içme suyu, atık su ve yağmur suyu yenileme çalışmalarını hızlandırdı.

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ASKİDEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER

ASKİ Genel Müdürlüğü Başkent’teki hastanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde içme suyu, atık su ve yağmur suyu yenileme çalışmalarını hızlandırdı. Aralarında Hacettepe, Yüksek İhtisas ve İbn-i Sina Hastanelerinin olduğu Kızılay Sokak’ta toplam 600 metre yeni hat imalatına başlandı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Ekonomik ömrünü tamamlayan bu hatlar sık sık arızalanıyordu. 5 ayrı noktada da fiziki su kaçağı tespit ettik. Bunları hızlı şekilde çözeceğiz” dedi.

Başkent genelinde bir süredir altyapı hamlesi başlatan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü 4 günlük sokağa çıkma yasağında Ankaranın önemli üniversite hastanelerinden Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin altyapı sorununu çözmek için düğmeye bastı.

ASKİ kentin hastane bölgesi olan Altındağın Hacettepe Mahallesinde bulunan Kızılay Sokakta içme suyu atık su ve yağmur suyu olmak üzere toplam 600 metre yeni hat imalatına başladı.

ALTYAPI HAMLESİ HER NOKTADA TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Başkent Ankara ile birlikte 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında altyapı hamlesini kent genelinde sürdüren ASKİ hastanelerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde ekonomik ömrünü tamamlayan hatların yenileme çalışmalarını da hızlandırdı.

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin atık su kanalizasyon sorununu çözmek için harekete geçtiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk şu bilgileri verdi:

“Kızılay Sokak içerisinde yer alan ve Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi’nin bahçesinden geçen atıksu hattı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kanal hatlarına kadar gidiyor. Eskiyen ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan hat sık sık arızalanıyordu. Noktasal kazı ile giderilemeyen arızanın çözümü için kapsamlı bir çalışma başlattık. Proje kapsamında Kızılay Sokak’ta içme suyu ve atık su hattı imalatı yapımını sürdürüyoruz. Ayrıca ekiplerimiz yağışlı havalarda meydana gelen yağmur suyu göllenmelerinin önüne geçebilmek için bölgeye yağmur suyu hattı imalatı da yapıyor.”

Toplam 600 metrelik yeni hattın tamamlanmasıyla birlikte Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi ve Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tüm altyapı sorunlarını kısa süre içinde çözeceklerini belirten Öztürk, “İçme suyu hattı üzerinde yapılan gece dinlemesi ile de 5 ayrı noktada fiziki kaçak da tespit ettik. Bu 5 noktada saniyede 8 litre fiziki kaçağa müdahale ederek arızayı giderdik” dedi.

Bugün 14:25 TSİ Ankara- Belediyeler

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