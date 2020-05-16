Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Florin Andone, hakkında çıkan korona virüs testi pozitif çıktığı haberlerine cevap verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Andone, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum" dedi.
Bugün 16:05 TSİ- Spor
"Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatif"
Galatasaray’ın Rumen golcüsü Florin Andone, korona virüs testi pozitif çıktığı iddialarını yalanladı. Andone, hem cuma hem de perşembe günü yapılan testlerin sonucunun negatif olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz