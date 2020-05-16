Eczacıbaşı VitrA, Chiaka Ogbogu’yu kadrosuna kattı

Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Amerika Milli Takımı’nın yetenekli orta oyuncusuyla anlaştık. Takımımızın kurulumuna uygun bir özellikte olan Chiaka’dan önemli bir katkı bekliyoruz" denildi.
CHİAKA OGBOGU KİMDİR?
1995 yılında Amerika’nın New Jersey eyaletinde doğan Chiaka Ogbogu, 188 cm boyunda ve orta oyuncu olarak görev yapıyor. Amerika Kolej Ligi yıllarını Texas Üniversitesi’nde geçiren yetenekli oyuncu, 2018 yılında Amerika Milli Takımı’na katıldı. Ogbogu, Türkiye’ye gelmeden önce sırasıyla Il Bisonte Firenze, Chemik Police ve Imoco Volley Conegliano takımlarında oynadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz