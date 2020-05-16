VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nın İsveçli pasör çaprazı Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a video mesaj gönderdi. Gökhan Yılmaz’a teşekkür eden Haak, "Fotoğrafın için teşekkür ediyorum. Türkiye’ye dönünce imzalı formamı göndereceğime söz veriyorum. Sana ve tüm sağlık çalışanlarına tüm yaptıklarınız için teşekkür etmek istiyorum. Lütfen dikkatli olun" dedi.
Bugün 17:30 TSİ- Spor
VakıfBank’ın yıldızı Isabelle Haak’tan sağlık çalışanına teşekkür
VakıfBank’ın İsveçli voleybolcusu Isabelle Haak, koruyucu ekipmanının arkasına ’Haak’ yazan sağlık görevlisi Gökhan Yılmaz’a ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz