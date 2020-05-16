Başkan Kaplan’dan Ahşap Oyun Seti Hediyesi
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, engelliler haftası dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği özel çocuklara belediye marangozhanesinde üretimi yapılan ahşap oyun setlerini hediye etti.
Aileler ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kaplan’a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Toplumsal yaşantımızdaki en büyük engel yüreklerimizdeki engeldir. Engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin yaşadığı zorluklar hepimizin ortak sıkıntısı olmalı ve bu sıkıntıları gidermek için tüm gayretimizle çaba göstermeliyiz’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz