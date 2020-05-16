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"Ankara Kuşu" Twitter hesabının sahibi hakkında FETÖ propagandasından dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Y. hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açtı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Oktay Y.’nin "oktayy...." kullanıcı adıyla aktif olarak kullandığı Twitter hesabından 6 Nisan 2015’de "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", 7 Şubat 2015’de "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve 3 Şubat 2015’de ise "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin kendisine ait Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımlarla FETÖ elebaşını mağdur göstermeye çalıştığı, örgüt ile liderinin eylemlerini meşru gösterme amacı içerdiği ifade edilerek, şüpheli Oktay Y.’nin bu paylaşımlarla aleni ve birden farklı zamanda zincirleme olarak terör örgütü propagandası yaptığı vurgulandı.

İddianamede, "Şüphelinin bu ve buna benzer eylemlerini halen kendinin kullanımında olan ’Ankara Kuşu’ kullanıcı isimli Twitter hesabından gerek söz konusu silahlı terör örgütünü zımnen övme, gerekse devlet organlarını ve yöneticilerini küçük düşürerek asılsız haber ve bilgi içerikleri paylaşma şeklinde devam ettirdiği de dosya içeriğinde paylaşım içeriklerinden anlaşıldığı, terör örgütü propagandası suçunu gerektirir bu eylem dışında şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerek diğer sosyal medya paylaşımları ve kişisel yazışmaları, gerek aldırılan HTS raporu çerçevesinde düzenlenen görüşme analizi, gerekse de toplanan sair deliller çerçevesinde şu aşamada silahlı terör örgütü üyesi olduğuna yönelik kamu davası açmaya yeter şüphe gerektirecek herhangi bir delil tespitinin bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Oktay Y., "Bu zamana kadar herhangi bir terör örgütü içerisinde bulunmadım. Yapmış olduğum sosyal medya paylaşımlarım da örgüt propagandası gerektirecek durumda değil. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Oktay Y.’nin silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü propagandası yaptığının birden farklı tarihteki sosyal medya paylaşımlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Şüpheli Oktay Y.’nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)

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