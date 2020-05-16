Ankara Kuşu'na Fetö Propagandası İddasıyla dava açıldı! Atılan Tweetler tehdit dolu

Twitter'da "Türkiye Gerçekleri" ve " Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen Mesut Aykın ve Oktay Yaşar hakkında 7 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Can Akıllı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma tamamlandı ve Türkiye Gerçekleri adlı Twitter kullanıcısı Aykın ile Ankara Kuşu adlı Twitter kullanıcısı Yaşar hakkında dava açıldı.

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Aykın hakkındaki iddianamede, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, "Ne kutup şafaklarında tanrılaşması ilkelliğimin TEMMUZ gibi sıcak ve bereketli TEMMUZ gibi uçsuz bucaksız." ve "Hata zincirleri devam ediyor... TEMMUZ ağır olur, TEMMUZ sıcak olur, TEMMUZ hepimizi yakar beyler." şeklinde 15 Temmuz'u işaret edip bu girişimi meşru ve gerekli gösteren paylaşımları dolayısıyla Aykın'ın İstanbul'da başka bir davada yargılandığı belirtildi.

Ankara Kuşu!nun Atmış olduğu Tweetler tehdit dolu

Aykın'ın, 2020 haziran ayını işaret eden tweetlerine de yer verilen iddianamede, şüphelinin, 7 Ocak'ta "HAZİRAN gelse de ısınsak", 4 Ocak'ta "Haziran dediğin nedir ki; Göz açıp kapayıncaya kadar gelir" ve "Uykusuz gecelere bugünden hazırlıklı olmak lazım...", 7 Ocak'ta ise "Lale devri bitti.. Çöküş devri başladı... Cumhuriyetin kurulmasına az kaldı." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

"Türkiye Gerçekleri" ve "Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcılarına FETÖ İddanamesi Hazırlandı

Söz konusu paylaşımlarla FETÖ'nün faaliyetlerini meşru göstermenin ve üyelerinin morallerini yüksek tutmanın amaçlandığı belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Şüphelinin 2016 temmuz ayı öncesi atmış olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimini işaret eden paylaşımlarının akabinde, 2020 yılının ocak ayında birden fazla kez bu sefer de haziran ayına ilişkin olarak yukarıda yer alan paylaşımlarda bulunmasının, 2020 haziran ayında da bir kalkışma gerçekleşeceği ve bu kalkışmanın da ülke menfaati için doğru olduğu intibaını uyandırdığı, bu şekilde terör örgünün eylemlerini meşru göstererek aktif olarak örgüt propagandası suçuna ve ülke içerisinde kaygı, korku ve panik yaratmaya devam ettiği anlaşılmıştır."

Şüpheli Aykın'ın ise savunmasına atılı suçlamaları kabul etmediği, haziran ayının gelmesinden kastettiği şeyin erken seçimin geleceğini belirtmek istemesinden kaynaklandığını, kesinlikle örgüt propagandası oluşturacak bir eyleminin olmadığını ifade ettiği belirtildi.

Aykın'ın, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi paylaşımlarınının ise "tahmin" olduğu yönünde savunma yaptığı bildirildi.

- Ankara Kuşu iddianamesi

"Ankara Kuşu" adlı sosyal medya hesabını kullanan Oktay Yaşar hakkında hazırlanan iddianamede ise şüphelinin, 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda "Gülen cemaatine yakın 4 isim bağımsız olarak seçime giriyor", "Gülen keşke dini cemaat yerine siyasi parti kursaymış" ve "Fetullah Gülen, gözyaşlarını tutamadı" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu belirtildi.

Şüphelinin paylaşımlarının, FETÖ elebaşı Gülen'i mağdur, bu örgüt ile elebaşının eylemlerini de meşru gösterme amacını taşıdığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Yaşar hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan 7 buçuk yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açmaya yeter şüphe oluştuğu ifade edildi.

Şüphelinin "Ankara Kuşu" kullanıcı adlı Twitter hesabından FETÖ'yü zımnen öven, devlet organlarını ve yöneticilerini küçük düşürmeyi amaçlayan asılsız haber ve bilgi ￼￼içerikleri paylaştığı belirtilen iddianamede, "Terör örgütü propagandası suçunu gerektirir bu eylem dışında şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gerek diğer sosyal medya paylaşımları ve kişisel yazışmaları, gerek HTS raporu çerçevesinde düzenlenen görüşme analizi gerekse toplanan sair deliller çerçevesinde şu aşamada silahlı terör örgütü üyesi olduğuna yönelik kamu davası açmaya yeter şüphe gerektirecek herhangi bir delil tespitinin bulunmadığı" bildirildi.

İddianamede, Yaşar'ın ifadesine de yer verildi. Üzerine atılı suçu kabul etmeyen Yaşar, herhangi bir terör örgütü içerisinde bulunmadığını, sosyal medyadaki paylaşımlarının da örgüt propagandası olarak kabul edilemeyeceğini söyledi.

- FETÖ propagandasından hapis istemi

Hazırlanan iki iddianamede de incelenen sosyal medya paylaşımları, kişisel yazışmalar, HTS raporları doğrultusunda ve diğer deliller çerçevesinde Aykın ve Yaşar'ın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan cezalandırılmasını gerektirir delil bulunmadığı ancak şüphelilerin eylemlerinin zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası" suçuna girdiği tespitine yer verildi.

Bu kapsamda Aykın ve Yaşar'ın 1 yıl 6'şar aydan 7 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.