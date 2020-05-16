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Ankara Yanacak! Kuzey Afrika sıcaklarına dikkat

Ankara ve Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak. Türkiye genelinde bu hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, geçen hafta boyunca ülkeyi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu yurdu terk etti.

Türkiye, yüksek basınç merkezinin etkisi altına girerken, bu hafta boyunca ülkede Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımları etkili olacak.

Bugün ve yarın yurtta yağış beklenmiyor, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara Yanacak! Kuzey Afrika sıcaklarına dikkat

Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde Kuzey Afrika sıcakları etkili olacak

Çarşamba günü ülkenin kuzey kesimlerinin Karadeniz üzerinden gelen kısa süreli serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda sağanak geçişleri görüleceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren gelecek hafta başına kadar ülkede yağış beklenmiyor. Havanın genellikle kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, güney kesimlerde az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredecekHava sıcaklıklarının, çarşamba günü yurdun kuzey kesimlerinde görülecek bir günlük kısa süreli serinlemenin dışında, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Üç büyük ilde beklenilen hava durumuna bakıldığında,  Ankara'da bir hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı ve en yüksek hava sıcaklığının 30 derece ve üzerine çıkarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

İstanbul'da da hafta boyunca havanın genellikle parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının çarşamba günü bir günlük serinleme dışında, hafta boyunca artacağı ve 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise havanın az bulutlu ve açık olacağı, hava sıcaklığının hafta içi 30-32 derece, cuma gününden itibaren ve hafta sonu 35 derece üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bugün 22:27 TSİ Ankara- Yaşam

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