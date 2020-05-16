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Ankara'nın Eğlence Merkezleri ne zaman açılacak? İşte Ankara Eğlence Mekanları

Ankara'nın Eğlence Merkezleri ne zaman açılacak? Normalleşme Planı içerisinde yer alan, sosyal yaşam alanları bölümünde yer almaktadır. Normalleşme planına göre, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış tarihi...
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Normalleşme Planı içerisinde yer alan, sosyal yaşam alanları bölümünde yer almaktadır. Normalleşme planına göre, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Haziran 2020) olduğu belirtilmiştir.

Ankara'nın Eğlence Merkezleri ne zaman açılacak?

Bu plana göre Ankara'nın Eğlence Merkezleri 1 haziran'da açılması planlanmaktadır.

KONSER YERLERİ

Konser salonlarının %50 kapasitesi ile genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla oturma düzeni olan konserlerin başlatılması (1 Haziran 2020)

Konser salonlarının %50 kapasitesi ile genel ve özel kurallara uyulmak şartıyla oturma düzeni olmayan ayakta konserlerin başlatılması (1 Temmuz 2020)

Ankara Eğlence Mekanları

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