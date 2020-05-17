Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:20 TSİ- Gezi Rehberi G: Bugün 00:27 TSİ

Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

Ankara köylerinde, 4 gün boyunca kalacak ve sokağa çıkma yasağını burada geçirecek olan halk; 4 gün sonra tekrardan işlerinin başına dönecek.
mask

Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

4 günlük sokağa çıkma yasağı dün 24:00’den itibaren başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte yürürlüğe giren ve 19 Mayıs tarihini de kapsayan yasakla birlikte; sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanacak.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 34 derecede geçirmek istemeyen Ankara'lı rotası o bölgelere çevirdi.

Ramazanın gelmesi, sıcaklıkların oldukça yüksek seviyelere çıkması ve daha birçok sebepten dolayı Ankara halkı oldukça bunalmış durumda. Bu bunalmaya karşılık ise, şehir merkezini terk edip köylere  giderek ferahlamak istiyorlar. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi belirli yerlere doğru çıkışların yoğunlaştığı görüldü.

Ankara Halkı Köylere Döndü

Uzun yıllar önce köylerde, şehre duyulan ilginin bugün tam tersi yaşanıyor. Karantina süresince şehir merkezinde nüfus yoğunluğunun getirdiği büyük risk bir yana; sokağa çıkma yasağı sonucunda girilen depresyon artık insanları köylere itmiş durumda.

Yeşil alan yoğunluğunun fazla olduğu ve insana huzur veren alanların bulunduğu Ankara köylerinde, 4 gün boyunca kalacak ve sokağa çıkma yasağını burada geçirecek olan halk; 4 gün sonra tekrardan işlerinin başına dönecek.

Şehirden İndim Köye!

Köylere dönüş yapan birkaç kişiyle gerçekleştirilen röportajda; gençlerin köy hayatına alışamadığı ve zorlandığı belirtildi. Orta yaşlılar ve yaşlılar ise; eski yaşama oldukça hasret olduklarını ve bu sayede geçmişi tekrardan yaşadıklarını söylediler. Akıllara “köyden indim şehre” filmindeki çaresizlik gelirken; aynı çaresizlik gençler adına bugün köylerde yaşanmaya başladı. İneklerin, öküzlerin, boğaların ve çok daha fazlasının tepkileri gençleri oldukça garipsetiyor.

Ankara’nın Köyleri

Bilindiği üzere Ankara’da çok sayıda köy bulunuyor. Bu köylerin büyük bir bölümü ise yeşil alan kaplı olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve Kalecik gibi birçok ilçenin yine onlarca köyü mevcut.

En yoğun olan köyler genel olarak Gölbaşı, Çankaya ve Etimesgut’ta tercih edilirken, köyde evi olmayanlar ise bu süreci misafirliğe giderek atlatmaya çalışıyor.

Bugün 00:20 TSİ Ankara- Gezi Rehberi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Sosyete Pazarları Yerleri ve Açık Olduğu Günler mask
Ankara Sosyete Pazarları Yerleri ve Açık Olduğu Günler
​Setur’dan Sevgililer Günü rotaları mask
​Setur’dan Sevgililer Günü rotaları
Turizmde 2019 Hedeflerine Ulaşıldı mask
Turizmde 2019 Hedeflerine Ulaşıldı
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj Sayısında 3'üncü oldu mask
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj Sayısında 3'üncü oldu
​Enuygun.com, sömestir tatiliniz için rotaları çizdi mask
​Enuygun.com, sömestir tatiliniz için rotaları çizdi
SunExpress’ten Ankara - Avrupa uçuşlarına iki yeni rota mask
SunExpress’ten Ankara - Avrupa uçuşlarına iki yeni rota
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı mask
Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı mask
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı mask
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı mask
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı mask
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL