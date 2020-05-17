Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu

4 günlük sokağa çıkma yasağı dün 24:00’den itibaren başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte yürürlüğe giren ve 19 Mayıs tarihini de kapsayan yasakla birlikte; sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanacak.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 34 derecede geçirmek istemeyen Ankara'lı rotası o bölgelere çevirdi.

Ramazanın gelmesi, sıcaklıkların oldukça yüksek seviyelere çıkması ve daha birçok sebepten dolayı Ankara halkı oldukça bunalmış durumda. Bu bunalmaya karşılık ise, şehir merkezini terk edip köylere giderek ferahlamak istiyorlar. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi belirli yerlere doğru çıkışların yoğunlaştığı görüldü.

Ankara Halkı Köylere Döndü

Uzun yıllar önce köylerde, şehre duyulan ilginin bugün tam tersi yaşanıyor. Karantina süresince şehir merkezinde nüfus yoğunluğunun getirdiği büyük risk bir yana; sokağa çıkma yasağı sonucunda girilen depresyon artık insanları köylere itmiş durumda.

Yeşil alan yoğunluğunun fazla olduğu ve insana huzur veren alanların bulunduğu Ankara köylerinde, 4 gün boyunca kalacak ve sokağa çıkma yasağını burada geçirecek olan halk; 4 gün sonra tekrardan işlerinin başına dönecek.

Şehirden İndim Köye!

Köylere dönüş yapan birkaç kişiyle gerçekleştirilen röportajda; gençlerin köy hayatına alışamadığı ve zorlandığı belirtildi. Orta yaşlılar ve yaşlılar ise; eski yaşama oldukça hasret olduklarını ve bu sayede geçmişi tekrardan yaşadıklarını söylediler. Akıllara “köyden indim şehre” filmindeki çaresizlik gelirken; aynı çaresizlik gençler adına bugün köylerde yaşanmaya başladı. İneklerin, öküzlerin, boğaların ve çok daha fazlasının tepkileri gençleri oldukça garipsetiyor.

Ankara’nın Köyleri

Bilindiği üzere Ankara’da çok sayıda köy bulunuyor. Bu köylerin büyük bir bölümü ise yeşil alan kaplı olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı ve Kalecik gibi birçok ilçenin yine onlarca köyü mevcut.

En yoğun olan köyler genel olarak Gölbaşı, Çankaya ve Etimesgut’ta tercih edilirken, köyde evi olmayanlar ise bu süreci misafirliğe giderek atlatmaya çalışıyor.