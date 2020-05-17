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Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "Siirt-Eruh Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz