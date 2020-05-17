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Gabar kırsalında 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Siirt’in Eruh ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Gabar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 11:20 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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