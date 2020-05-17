Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:35 TSİ- Ekonomi

Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan kara yolu yolcu taşımacılığına, uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.
mask

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin en fazla etkilediği sektörlerden biri de kara yolu taşımacılığı olmuştu. Salgını kontrol altına almak adına belirli şehirler için alınan giriş-çıkış yasakları ve düşük kapasite ile hizmet verme zorunluluğu sektörü olumsuz etkilemişti.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; sektörün toparlanabilmesi için pandemi sonrasında da uygulanmak üzere bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yeni bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan “Hava yolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, kara yolu taşımacılık sektöründe de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30’a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun. Hava yolu firmaları yapıyor, biz de aynı sistemi istiyoruz. Teklifimizi bakanlığa sunduk, değerlendiriyorlar” dedi.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nün de otobüslere açılmasını isteyen Özcan “Yurt içi dolaşım faaliyetlerinin kısıtlanması ve en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı getirilmesi sektörü ekonomik olarak çöküntüye doğru götürüyor. Bu süreçte en azından İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. Böylece hem yolcunun zaman kaybetmesinin, hem de yakıt israfının önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

(İHA)

Bugün 11:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BTM’de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek mask
BTM’de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi mask
Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi
BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi” mask
BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi”
“Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir” mask
“Türk Eximbank, 678 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir”
Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu mask
Ekonomide en çok dolar ve altın konuşuldu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı mask
Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı mask
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı mask
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı mask
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı mask
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL