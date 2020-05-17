Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Bugün 11:38 TSİ- Asayiş
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz