Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara'da vatandaşların içtiği suyun zehirli olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zehirli diyor. ASKİ Genel Müdürü, su temiz diyor. Hangisi sizsiniz; ortada çok büyük bir 'SU'istimal var" dedi.

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara'da vatandaşların içtiği suyun zehirli olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zehirli diyor. ASKİ Genel Müdürü, su temiz diyor. Hangisi sizsiniz; ortada çok büyük bir 'SU'istimal var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerine eleştiren Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün 7 Nisan'da Ankaralılara yaptığı duyuruda, temiz ve kaliteli sudan söz ettiğini belirterek "Başkan Yavaş'ın bahsettiği asbestli borular Nisan ayından bugüne çıkmadı. bu bir tespitti, vardı. Siz Ankaralılara doğruyu söylemiyor musunuz? Bu su, bu hafta itibariyle mi zehirlemeye başladı? Belediye Meclisinde tartışıldığı günden sonra mı insanlar zehirleniyor?" diye sordu. Ilıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?

" Siz, 7 Nisanda Ankaralılara temiz su veriyoruz demişsiniz. Bir yandan da yalan yanlış boruların resmini göstermişsiniz. Yılların Ankara'sı, asbestli borular vardır, elbette yapılmalıdır. Bir tane yapılmasın diyen de yok.

Her iki ifade arasında tezat düşen ilginç bir şey daha var. Sayın Mansur Yavaş'ın 2009 yılında o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı ile aralarındaki tartışma hayli ilginç. Dönemin Başkanı, Beypazarı'nda asbetsli borular olduğunu söylerken, Mansur Yavaş da 'Asbestli boru kanserojen değildir. Asbestin tozu ve onu solumak kanserojendir. asbestli borular zararlı değil, her yerde kullanılıyor' diye açıklama yapıyor.

Ben şimdi soruyorum. O gün kürsüden 'insanlar zehir içiriyor' sözleriniz mi doğru, yoksa iki gün önce 'Ankara'ya temiz su veriyoruz' diyen Genel Müdürünüzün açıklamaları mı doğru?

ANKARA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, itfaiye dairesine verilen 50 milyon tl ve EGO otobüslerinin yenilenmesi için mecliste verilen 60 milyon euroluk borçlanma yetkisini hatırlattı ve daha sonra şöyle dedi.

"Ankara için yapılması gereken bir şey varsa, ne zaman masaya gelmişse, biz elimizi taşın altına koyduk. Aynı itfaiyede ve EGO'da olduğu gibi... Bu konuda da bir şey yapmamız gerekiyorsa elbette biz yapacağız, siz hiç merak etmeyin. Siz, siyasetinizi yapın, biz işimizi yapalım. Siz, artık bir yola çıkmışsınız, bu yoldan çeviremeyiz. Biz, Allah rızası için doğru olanı yapalım.

Ankaralı hemşehrilerimizin zehirli su içmesine vesile olup da bir anlamda suyumuz temiz diyorsanız bunun sorumlusu sizsiniz. Eğer bu su zehirliyse su temiz demek bu bir suçtur. Ankara temiz su içiyor demek yalan beyandır. Ama bu yalan beyan değilse burda başka bir yalan beyan var demektir. Bütün bunları bir kenara koyup asbestli