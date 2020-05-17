Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:02 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:19 TSİ

Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara'da vatandaşların içtiği suyun zehirli olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zehirli diyor. ASKİ Genel Müdürü, su temiz diyor. Hangisi sizsiniz; ortada çok büyük bir 'SU'istimal var" dedi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara'da bir "Su"istimal var!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara'da vatandaşların içtiği suyun zehirli olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zehirli diyor. ASKİ Genel Müdürü, su temiz diyor. Hangisi sizsiniz; ortada çok büyük bir 'SU'istimal var" dedi.

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Ankara'da vatandaşların içtiği suyun zehirli olup olmadığı tartışmalarıyla ilgili olarak "Belediye Başkanı Mansur Yavaş su zehirli diyor. ASKİ Genel Müdürü, su temiz diyor. Hangisi sizsiniz; ortada çok büyük bir 'SU'istimal var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sözlerine eleştiren Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün 7 Nisan'da Ankaralılara yaptığı duyuruda, temiz ve kaliteli sudan söz ettiğini belirterek "Başkan Yavaş'ın bahsettiği asbestli borular Nisan ayından bugüne çıkmadı. bu bir tespitti, vardı. Siz Ankaralılara doğruyu söylemiyor musunuz? Bu su, bu hafta itibariyle mi zehirlemeye başladı? Belediye Meclisinde tartışıldığı günden sonra mı insanlar zehirleniyor?" diye sordu. Ilıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

KİM DOĞRU SÖYLÜYOR?

" Siz, 7 Nisanda Ankaralılara temiz su veriyoruz demişsiniz. Bir yandan da yalan yanlış boruların resmini göstermişsiniz. Yılların Ankara'sı, asbestli borular vardır, elbette yapılmalıdır. Bir tane yapılmasın diyen de yok.

Her iki ifade arasında tezat düşen ilginç bir şey daha var. Sayın Mansur Yavaş'ın 2009 yılında o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı ile aralarındaki tartışma hayli ilginç. Dönemin Başkanı, Beypazarı'nda asbetsli borular olduğunu söylerken, Mansur Yavaş da 'Asbestli boru kanserojen değildir. Asbestin tozu ve onu solumak kanserojendir. asbestli borular zararlı değil, her yerde kullanılıyor' diye açıklama yapıyor.

Ben şimdi soruyorum. O gün kürsüden 'insanlar zehir içiriyor' sözleriniz mi doğru, yoksa iki gün önce 'Ankara'ya temiz su veriyoruz' diyen Genel Müdürünüzün açıklamaları mı doğru?

ANKARA İÇİN HER ŞEYİ YAPARIZ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, itfaiye dairesine verilen 50 milyon tl ve EGO otobüslerinin yenilenmesi için mecliste verilen 60 milyon euroluk borçlanma yetkisini hatırlattı ve  daha sonra şöyle dedi.

"Ankara için yapılması gereken bir şey varsa, ne zaman masaya gelmişse, biz elimizi taşın altına koyduk. Aynı itfaiyede ve EGO'da olduğu gibi... Bu konuda da bir şey yapmamız gerekiyorsa elbette biz yapacağız, siz hiç merak etmeyin. Siz, siyasetinizi yapın, biz işimizi yapalım. Siz, artık bir yola çıkmışsınız, bu yoldan çeviremeyiz. Biz, Allah rızası için doğru olanı yapalım.

Ankaralı hemşehrilerimizin zehirli su içmesine vesile olup da bir anlamda suyumuz temiz diyorsanız bunun sorumlusu sizsiniz. Eğer bu su zehirliyse su temiz demek bu bir suçtur. Ankara temiz su içiyor demek yalan beyandır. Ama bu yalan beyan değilse burda başka bir yalan beyan var demektir. Bütün bunları bir kenara koyup asbestli

Bugün 12:02 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Kaplan’dan Ahşap Oyun Seti Hediyesi mask
Başkan Kaplan’dan Ahşap Oyun Seti Hediyesi
ASKİ’DEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER mask
ASKİ’DEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER
Ankara Gölbaşı'nda Tohumlar Toprakla Buluşacak mask
Ankara Gölbaşı'nda Tohumlar Toprakla Buluşacak
Mamak Zabıtası’ndan denetim ve bilgilendirme mask
Mamak Zabıtası’ndan denetim ve bilgilendirme
Ankara Çankaya’dan Kent Merkezine Asfalt mask
Ankara Çankaya’dan Kent Merkezine Asfalt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı mask
Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı mask
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı mask
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı mask
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı mask
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL