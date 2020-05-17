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Akıllı Şehir Fikirleri CodeMamak’ta buluşuyor

Ankara Mamak Belediyesi şehirlerin sorunlarına akıllı çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bunları uygulanabilir hale getirecek yetenekler için hackathon yarışması düzenliyor.
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AKILLI ŞEHIR FIKIRLERI CODEMAMAKTA BULUŞUYOR

Mamak Belediyesi şehirlerin sorunlarına akıllı çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bunları uygulanabilir hale getirecek yetenekler için hackathon yarışması düzenliyor. Başvuru için herhangi bir akademik ya da profesyonel deneyim koşulu bulunmayan  CodeMamak hackathon yarışması tüm veri bilimi tutkunlarının ve konuyla ilgilenen kişilerin katılımına açık olacak. Yarışma Doğa ve Çevre Sokak Hayvanları Geleceğin Şehirleri Giyilebilir Teknoloji Çocukların Yaşlıların Hayata Katılımı Covid Sonrası Şehirlerde Sağlık Çözümleri gibi altı dalda gerçekleşecek. Başvuruların https://code.mamak.bel.tr/ [https://code.mamak.bel.tr/] adresinden yapılacağı yarışmaya başvurular 19 Mayıs Salı günü sona erecek.

GELIŞIMI SÜRDÜRÜLEBILIR KILMAYI HEDEFLIYOR

CodeMamak ile üniversite öğrencileri genç girişimciler ve yazılımcılardan oluşan güçlü bir topluluk oluşturmayı planlayan Mamak Belediyesi yeni akıllı şehir trendlerini ve sektörün geleceğini belirleyecek teknolojiyi yakalamak yeni endüstriye özel ticari fırsatlar üretmek ve piyasa hızlarını arttırmak adına bütüncül çözümler sunma misyonunu daha fazla kişiyle paylaşmayı bu alanda gelişimi sürdürülebilir kılmayı ve 1994ten beri süregelen gönül belediyeciliği anlayışının dijital dönüşümünü sağlamayı hedefliyor.

JURI KOLTUĞUNDA ÖNEMLI ISIMLER YER ALIYOR

Yeni fikirlerin birbiriyle yarışacağı ve en başarılıların belirleneceği yarışmanın jüri koltuklarında ise T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge ve Teşvikler Genel Müdürü Bilal Macit Türkiye Teknoloji Takımı Girişim Merkezi Koordinatörü Ezgi Demir

TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Enstitüsü Md. Yrd. Nuriye Ünlü

Bilişim Hukukçusu / Mamak Belediye Meclisi Üyesi Osman Ağzıkara bulunacak.

48 SAAT SÜRECEK

48 saat boyunca sürecek kıyasıya bir rekabet ve soluksuz sürecek yarışmada birinci ekibe 13 MacBook Air ikinci ekibe 10.2 iPad Wi-Fi 32GB üçüncü ekibe Apple Watch Series 3 - 42 mm hediye edilecek. Yarışmacılar hackathon boyunca yazılımcılar girişimciler ve mentorlarla tanışma ve fikirlerini paylaşma fırsatı da yakalayacak. Ekipler en fazla 4 kişilik olacak.

Bugün 13:01 TSİ Ankara- Belediyeler

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