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Bakan Ersoy Bodrum’daki turizmcilere müjdeyi verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Kalesinde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Bodrum Kalesinin haziran ayının son haftası açılacağının müjdesini verdi.
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Bodrum’a gelen turistlerin en uğrak mekanlarından biri olan Bodrum Kalesinin tadilatından dolayı turist sayısında azalma olmuştu. Özellikle kruvaziyer turizminin vazgeçilmezi Bodrum Kalesinin tadilata girmesi Bodrumlu esnafı ve turizmciyi etkilemişti. Yunan adalarından birçok günübirlik ziyaretçinin uğradığı ve tur rehberlerinin başında gelen Bodrum Kalesinin açılışını heyecanla bekleyen turizmcilere Bakan Ersoy müjdeyi verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yenileme çalışması yapılan Bodrum Kalesini ziyaret etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte kaleyi gezen Bakan Ersoy yetkililerden detaylı bir şekilde bilgi aldı. Tüm kaleyi karış karış gezen Bakan Ersoy, kalenin 2’nci etabının Haziran ayının sonunda açılacağı müjdesini verdi.

Bakan Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle açılışın biraz sarktığını ifade ederek, “18 - 19 Mayıs’ta Müzeler Haftası’nda Bodrum Kalesini açmayı planlıyorduk ama korona virüs kısıtlamalarıyla biraz aksamalar oldu. Bodrum Kalesini Haziran sonu gibi açacağız. Bodrum’un da sezonu başlamış olur diye düşünüyoruz, sezonla birlikte kaleyi de açarız inşallah. Kale restorasyonunda sona gelindi. Toparlanma aşamasına geçtik. İlk etapta hem çevre düzenlemesi hem de duvarların düzenlenmesi yapıldı ama orijinal bölümler de açıldı. Dünyanın en önemli batığı bulunuyor Bodrum Kalesinde. Batıkların olduğu bölgede ciddi bir çalışma var. Müze kısmında yeni bir düzenleme var. Kalenin 1’inci etabı açılmıştı. Şimdi 2’nci etabın bitmesiyle birlikte kaleyi ziyaret edenler uzun süre içeride kalabilecek şekilde çok detaylı bir hazırlık yapıldı. Hendeklerin, top mazgallarının olduğu yerde yeni alanlar keşfedildi. Daha öce kullanılmayan atıl durumda olan yerlerde çevre düzenlemesiyle, Bodrum’a hakim, kaleye hakim bölümler oluşturuldu. Çok daha keyifli bir Bodrum Kalesiyle ziyaretçiler karşılaşacak” şeklinde konuştu.

"KAYALAR SÜMELA MANASTIRINI AÇMAMIZI GECİKTİRDİ"

Sümela Manastırı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy “Sümela Manastırı 2 sebepten dolayı gecikti. Biri korona virüsten kaynaklı, diğeri ise o bölgede çok yoğun bir kaya kütleleri bulunuyor. O kaya kütleleriyle bayağı uğraşıyoruz ve çok sert bir kış sezonu geçti. Orada normal ekip çalışamıyor tırmanma ekipleri çalışabiliyor. Haziran sonu temmuz ayı içerisinde açmayı planlıyoruz. Oradaki işleri hızlandırdık, birkaç sıkıntılı bölge kaldı. Bütün yoğunluğumuzu verdik bu sezon açıyoruz Sümela Manastırını da” dedi.

Bugün 13:16 TSİ İHA Muğla- Siyaset

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