Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yangınla ilgili KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajını ileterek, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere tüm kuruluşların yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

KKTC’de Tepebaşı bölgesindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına Mersin’den gönderilen bir yangın söndürme helikopteri de katılırken, ikinci bir helikopter de Anamur’dan yola çıktı.

(İlker Turak/İHA)