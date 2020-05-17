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Bugün 16:05 TSİ- Sağlık

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında tam 31 ülkeden ülkemize hasta gelecek

Koronavirüsle mücadeledeki başarısıyla bütün dünyadan büyük övgüler alan Türkiye, sağlık turizminde 31 ülkeye hizmet vermeye başlayacak. 31 ülke arasında Almanya ve İngiltere de yer alıyor.

Türkiye, 20 Mayıs’tan itibaren yurtdışından gelecek hastaları kabul edecek.

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında tam 31 ülkeden ülkemize hasta gelecek.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Tekin Türkiye’den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, ülkeye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik alınacak tedbirleri açıkladı. Buna göre;

Ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi, üroloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, cerrahi onkoloji, jinekolojik onkoloji cerrahisi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, beyin ve sinir cerrahisi, hematoloji, yoğun bakım ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli ve kemik iliği nakli alanlarında hasta alınacak.

Kabul edilecek hastalar, hasta takip sistemine kaydedilecek ve ön onay sonrasında ilgili birimlere izin yazıları yazılacak.

Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilecek.

Hasta ve refakatçileri seyahat, ülkeye giriş ve transferlerde; izolasyon, mesafe, temas, maske kullanımı, hijyen gibi konularda belirlenen kurallara uyacak.

Hasta ve refakatçileri, hava yolu ile istanbul havalimanı ve Ankara Esenboğa havalimanı’ndan, kara yolu ile Kapıkule hudut kapısı ve Sarp hudut kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapabilecek.

Hasta ve refakatçilerine ücret karşılığında havaalanları ve hudut kapılarında covid-19 testi yapılacak.

Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastaneler, bakanlıkca düzenlenmiş uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip olacak.

Hastanenin müstakil bir servisi yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılacak.

Uluslararası sağlık turizmi kapsamında 20 Mayıs 2020’den itibaren hasta kabul edilecek ülkeler arasında Almanya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan, Rusya, Katar, Azerbaycan gibi ülkelerde yer alıyor.

Bu ülkeler ;

Irak, Libya, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Moldova, Somali, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Almanya, ingiltere, Hollanda, Pakistan, Kırgızistan ve KKTC.

(İHA)

Bugün 16:05 TSİ İHA İstanbul- Sağlık

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