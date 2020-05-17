Etimesgut parkları 65 yaş üstü vatandaşlar için Moral oldu

İhtiyar delikanlılar, 1200-18.00 saatleri arasında park ve bahçelere akın etti

6 SAATLİK İZİNLE MORAL BULDULAR

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 haftanın ardından bugün de sokaktaydı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar yaşlılara kaldı.

65 yaş üstü yaşlılara sokağa çıkma izni çıktı, yaşlılar park ve yeşil alanlara akın etti. Özellikle ağaçlı ve gölgelik alanları tercih eden yaşlılar keyifli zaman geçirdi. Kimi eşiyle yürüyüş yaptı, kimi açık alanda fitnes yaptı. Bazı yaşlılarda sosyal mesafeyi koruyarak çimlerde ve banklarda sohbet etti. Yaşlıların maske taktıkları ve kurallara uydukları gözlendi.

Etimesgut'ta da Etimesgut Belediyesi'ne ait 80. yıl Cumhuriyet Parkı, Tuğra Parkı, Bahçeli Parkı, Sultan Alparslan Parkı ve Rauf Denktaş Parkı büyük ilgi gördü.