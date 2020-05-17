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İran’dan ABD’ye sert tepki! Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi

ABD’nin Venezuela’ya giden İran petrol tankerlerini taciz etmekle tehdit etmesinin üzerine İran’dan sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi.
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ABD’nin İran’ın Venezuela’ya yaptığı akaryakıt sevkiyatına müdahale etmek ve kesintiye uğratmak amacıyla Karayiplere donanma gönderme tehdidi nedeni ile İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres’e mektup gönderdi. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin yasa dışı, tehlikeli ve kışkırtıcı tehditlerinin bir tür korsanlık ve uluslararası barış ve güvenlik için büyük bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Zarif, ABD’nin küresel arenada güç kullanmayı bırakması ve uluslararası hukukun üstünlüğüne, özellikle de açık denizlerde nakliye özgürlüğüne saygı duyması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Zarif, herhangi bir yasa dışı eylem sonucunda ABD hükümetinin sorumlu olduğunu hatırlatarak, İran’ın bu tehditlere karşı uygun ve gerekli önlemleri alma hakkının olduğunun altını çizdi.

İran’dan ABD’ye sert tepki! Birleşmiş Milletlere mektup gönderdi

Dışişleri Bakanı tarafında gönderilen mektubun ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyid Abbas Erakçi, ABD’nin İran’daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre Tahran Büyükelçisi Markus Leitner’ın İran Dışişlerine çağrıldığını aktardı. Erakçi, “İran gemilerine yönelik ABD’den gelebilecek olası her türlü tehdide karşın, İsviçre büyükelçisinden uyarılarımızı ABD makamlarına iletmesini talep ettik” açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı, İran ve Venezuela arasındaki ticari ilişkileri tamamen meşru ve yasal olduğunu vurgularken, “ABD’nin zorbalıkları ve dayatmaları, uluslararası ticaret özgürlüğünü ve gemilerin serbest dolaşımı için tehdit oluşturmakta” ifadelerini kullandı. Erakçi, açıklamasının sonunda İran petrol gemilerine yönelik her türlü tehdide kesin karşılık vereceklerini belirterek, sonuçlarından ABD’nin sorumlu olacağını vurguladı.

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