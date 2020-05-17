KKTC’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altındaydı. İtfaiyeciler, askeri personel, sivil savunma ekipleri ve halk KKTC'deki orman yangına müdahale etti ve büyük ölçüde kontrol altındaydı. Yangın nedeniyle trafiğe kapalı olan Kalkanlı ve Çamlıbel arasındaki ana yol bu gece araç trafiğine kapalı olacak.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar yangının söndürülmesi için olağanüstü çaba ve çaba sarf edildiğini vurguladı. Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GCA) her iki ülke ile müzakerelerin yardım gönderdiğini söyledi. Müdahaleler sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altında olduğunu ve işe katkıda bulunan herkese teşekkür etti. Başbakan Tatar yangının Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsüne girmesinin önlendiğini açıkladı. Tatar, vatandaşları sıcak havalarda dikkatli olmaya davet ederken, bu dönemlerde yangınların çok kolay yayılabileceğini hatırlattı.