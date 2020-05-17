Rize’de orman yangını! Müdahale edilemiyor

Rize’nin Fındıklı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangına yol olmadığı için müdahale edilemiyor. Saat 17:00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

İlçeye bağlı Sahil Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların bildirimiyle, Pazar Orman İşletme Operasyon Şeflerinin kuvvetleri yangın alanına gelirken, yangının yayılmasını izleyerek bir müdahale planı oluşturulur.