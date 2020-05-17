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Fransa’da son 24 saatte korona virüsten 483 ölüm

Fransa’da korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 483 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 108’e yükseldi.
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Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla insanı öldüren korona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'daki yaşam kaybı artmaya devam ediyor. Fransız Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde korona virüsü nedeniyle 483 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke çapında korona virüsü nedeniyle ölüm sayısının 28 bin 108'e ulaştığı belirtiliyor. Bakanlık yaşlı bakımevlerinde 10 bin 642 kişinin ve hastanelerde 17 466 kişinin öldüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 490 yeni vakanın tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 216 bin 30'a ulaştığını belirtti.

Bakanlık, 19.361 kişinin hastaneye kaldırıldığını ve 2.887 kişinin yoğun bakımda olduğunu, yatan hasta sayısındaki azalmanın devam ettiğini belirtti. Bakanlık iyileşen hasta sayısının 61 bin 213'e yükseldiğini açıkladı.

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