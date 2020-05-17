Mobilya atölyesinde çıkan yangında küle döndü

Yangın, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde 21.30 civarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sokaktaki mobilya atölyesinde tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bildirimden sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

Ekipler yangın bölgesine geldikten yaklaşık yarım saat sonra alevler kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, alevlerden etkilenen elektrik kablolarının akımı kesildi.

Paniğe neden olan yangının sakinleri, sosyal mesafe kuralını maskelemeden izlediler. Bölgede toplanan vatandaşlar, alevler söndürüldükten sonra itfaiyecileri alkışladı. Mobilya atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle araştırma başlattı.