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Mobilya atölyesinde çıkan yangında küle döndü

Antalya’da mobilya atölyesinde çıkan yangında iş yeri küle döndü. Paniğe neden olan yangını mahalleliler sosyal mesafe kuralına uymadan maskesiz bir şekilde izledi.
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Yangın, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'ndeki mobilya atölyesinde 21.30 civarında meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, sokaktaki mobilya atölyesinde tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bildirimden sonra olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans gönderildi.

Ekipler yangın bölgesine geldikten yaklaşık yarım saat sonra alevler kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında, alevlerden etkilenen elektrik kablolarının akımı kesildi.

Paniğe neden olan yangının sakinleri, sosyal mesafe kuralını maskelemeden izlediler. Bölgede toplanan vatandaşlar, alevler söndürüldükten sonra itfaiyecileri alkışladı. Mobilya atölyesi yangında kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle araştırma başlattı.

Bugün 23:39 TSİ İHA Antalya- Asayiş

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