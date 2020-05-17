Seyir halindeyken kamyondan çıkan yangın korkuttu

Yangın akşam Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, bir anda römorktan alev almaya başlayan kamyon şoförü araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim sonrasında olay yerine gelen itfaiyeciler yangın söndürme operasyonu başlattı.

Trafiğin kısa bir süre durmasına neden olan yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmadan sonra söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.