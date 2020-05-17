Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 23:55 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:56 TSİ

Seyir halindeyken kamyondan çıkan yangın korkuttu

Antalya’da trafikte seyir halindeyken bir anda yanmaya başlayan kamyonun dorse kısmı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
mask

Yangın akşam Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, bir anda römorktan alev almaya başlayan kamyon şoförü araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bildirim sonrasında olay yerine gelen itfaiyeciler yangın söndürme operasyonu başlattı.

Trafiğin kısa bir süre durmasına neden olan yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmadan sonra söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Bugün 23:55 TSİ İHA Antalya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler mask
Sosyal mesafeli güneşlendiler, yasağa rağmen denize girdiler
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gabar kırsalında 3 terörist öldürüldü mask
Gabar kırsalında 3 terörist öldürüldü
Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi mask
Siirt-Eruh Gabar kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Ayaş yolu üzerinde korkunç kaza! Servis bekleyen gence bir anda..! mask
Ankara Ayaş yolu üzerinde korkunç kaza! Servis bekleyen gence bir anda..!
Ankara Kuşu'na Fetö Propagandası İddasıyla dava açıldı! Atılan Tweetler tehdit dolu mask
Ankara Kuşu'na Fetö Propagandası İddasıyla dava açıldı! Atılan Tweetler tehdit dolu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı

GALERİ

Yaşıtları sokağa, o denize koştu mask
Yaşıtları sokağa, o denize koştu
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi mask
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı mask
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi mask
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı mask
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı mask
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL