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Ankara'nın asırlara meydan okuyan ibadethaneleri

İç Anadolu'nun asırlara meydan okuyan ibadethaneleri, Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi, Kocatepe Camisi. İşte haber detayı..
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Ankara'nın asırlara meydan okuyan Hacı bayram Veli Camisi

Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi 1427-1428 yıllarında yapıldı. Bugünkü haliyle 17. ve 18. asır camilerinin karakterlerini

taşıyan cami uzunlamasına dikdörtgen bir plana sahip. Kuzeyde ve batıdaki son cemaat yeri sonradan ilave edildi.

Türbenin güneydoğu duvarında kare planlı taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare bulunuyor. Caminin son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında sülüsle yazılmış Kelime-i Tevhid de yer alıyor.

Ankara'nın asırlara meydan okuyan Kocatepe Camisi

Başkentte, Osmanlı döneminin mimari estetiği ile modern teknolojinin imkanlarını bütünleştiren Kocatepe Camisi, minarelerinde Selimiye, merkezi kubbe ve yarım kubbelerinde ise Sultanahmet camilerinin izlerini taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yapımı tamamlanıp 28 Ağustos 1987'de ibadete açılan Kocatepe Camisi, Ankara'nın önemli sembollerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Bugün 01:24 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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