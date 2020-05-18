Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Bugün 09:35 TSİ- Sağlık
Bakan Koca’dan hastanelere inceleme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz