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Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Mayıs 2020

Dolar 6,8790 liradan, euro ise 7,4560 liradan haftaya başladı.
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Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları: 6,8770 liradan alınan dolar, 6,8790 liradan, 7,4540 alınan euro ise 7,4560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,91 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı.

Bugün 09:50 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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