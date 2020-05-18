Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Mayıs 2020

Ankara'da Serbest piyasada döviz fiyatları: 6,8770 liradan alınan dolar, 6,8790 liradan, 7,4540 alınan euro ise 7,4560 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,91 liradan, euro ise 7,49 liradan satılmıştı.