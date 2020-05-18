Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:35 TSİ- Ekonomi

Uzaktan çalışanların yüzde 26’sı mutsuz

Özellikle pandemi süreci ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma yöntemi medyada yer edinmeyi başarırken, 2020 yılında basında yer alan toplam haber adedi 6 bin 733 oldu. Araştırmalar ise pandemi sürecinde evden çalışan bazı kesimlerin motive fakat mutsuz olduğunu ortaya koyuyor.
mask

Medya takip kurumu Ajans Press, uzaktan çalışma yöntemi ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl uzaktan çalışma/evden çalışma ile alakalı basına 6 bin 733 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde pandemi süreci ile çıkan haber adetlerinde artış yaşandığı görülürken, Koronavirüs başlamasıyla çalışanlarını evden çalışma yöntemine geçiren şirketlerin basında yer aldığı görüldü. Bunun yanı sıra çalışanlarına sınırsız evden çalışma hakkı tanıyan Twitter ise en çok konuşulan başlıklar arasında yerinin aldı.

ÇALIŞANLAR TAKDİR EDİLMEK İSTİYOR

Ajans Press’in, Leadership IQ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, uzaktan çalışan kesimin motivasyonu hakkındaki gerçekleri oraya çıkardı. Böylelikle pandemi sürecinde evden çalışanların yüzde 26’sının mutsuz olduğu ortaya çıkarken, yine de yüzde yüz oranında çaba göstermeye odaklandıkları saptandı. Araştırma 11 bin 308 kişiyi baz alırken, çalışanların işini sahiplenmesindeki en büyük etkenin yöneticileri tarafından takdir edilmesi olduğu kaydedildi.

(İHA)

Bugün 10:35 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor mask
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
Bakan Pekcan, Avrasya İş Konseyi Başkanlarıyla bir araya geldi mask
Bakan Pekcan, Avrasya İş Konseyi Başkanlarıyla bir araya geldi
BTM’de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek mask
BTM’de hedef: Bin yatırımcı 10 bin girişimci yetiştirmek
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi mask
Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi, dolar tahmini yükseldi
BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi” mask
BDDK: “15 bankaya 19 milyon 650 bin TL ceza kesildi”
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor mask
Ankara'da Hastaneler 1 haziran’da normal sürece geçiyor
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı mask
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ikinci kez sokağa çıktı
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var! mask
Dikkat!!! Ankara'da bir "Su"istimal var!
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?

GALERİ

Yaşıtları sokağa, o denize koştu mask
Yaşıtları sokağa, o denize koştu
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi mask
Aracını o halde gören baba sinir krizine girdi
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı mask
Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi mask
Yaşlı vatandaşlar 41 derece dinlemedi
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı mask
Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı mask
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL