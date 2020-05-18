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Keçiören'den vergi mükelleflerine kapıda ödeme hizmeti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ilçede ikamet eden vergi mükelleflerinin emlak vergilerini evlerinde tahsil etmeye başladıklarını duyurdu.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen  sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde ilçede ikamet eden vergi mükelleflerinin emlak vergilerini evlerinde tahsil etmeye başladıklarını duyurdu.

VERGİLER KAPIDA ÖDENİYOR

Keçiören Belediyesi koronavirüs günlerinde vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Keçiören’de yaşayan vatandaşların mali ödemelerini kapılarında yapabilmeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından özel ekip görevlendirildi.

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Başkan Turgut Altınok, normalleşme sürecini hızlandırmak için her gün yeni bir hizmeti vatandaşa sunduklarını kaydederek, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturundan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

65 YAŞ ÜZERİNE GENEL KISITLAMA HARİCİNDE DE HİZMET VERİLECEK

Altınok mali ödemelerin evlerde yapılmaya başlanmasıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Genel sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde tüm vergi mükellefi vatandaşlarımızın, normal günlerde de sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 65 yaş üzeri vergi mükellefi vatandaşımızın ödemelerini evlerinde tahsil etme hizmetini başlattık. Vergisini ödemek isteyen vatandaşımız, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ekiplerimize “0312 361 10 65” nolu telefondan “1344 – 1368- 1348 -1369” dahili numaraları tuşlayarak ulaşabilirler.”
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Bugün 11:25 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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