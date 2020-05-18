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Başkan Altınok: “Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretim”

Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler’de çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, ilçedeki köylerde tarımsal üretimi teşvik etmek için Köselik, Güzelyurt, Çalseki ve Sarıbeyler’de çiftçilere sebze fidesi dağıtımı yaptı. Sebze fidesi dağıtımına katılarak yerli ve milli üretime ilişkin önemli mesajlar veren Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dünyada artık petrolün, doğalgazın, altının bir önemi yok. Önemli olan yerli ve milli tarımsal üretimdir. Üretim olmazsa insanlar tüketecek gıda bulamaz. Keçiören bir doğal ürün üretim ve satış merkezi olacak” dedi.

3 KÖYE 25 BİN 600 ADET SEBZE FİDESİ DAĞITILDI

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı 4 köyde tarımsal üretimi teşvik etmek için 10 ton siyez buğdayı, 2,5 ton fiğ yem bitkisi ve 500 kilogram mısır tohumlarının dağıtımını yaparak teşvik ettiği iyi tarım uygulamalarını sebze fidesi dağıtımıyla sürdürdü. Bu kapsamda domates, patlıcan, biber ve salatalık fidelerinin dağıtımı Başkan Altınok tarafından gerçekleştirilirken, Güzelyurt köyünde 14 bin 600, Sarıbeyler köyünde 4 bin, Kösrelik köyünde ise 7 bin adet sebze fidesi çiftçilerle buluşturuldu.

Başkan Turgut Altınok, Sarıbeyler ve Güzelyurt köylerindeki fide dağıtımı öncesi çiftçilerle gerçekleştirdiği sohbette dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte uluslararası alanda gıda ihtiyacının önem kazandığını vurguladı.

“ATA TOHUMUMUZU YAYGINLAŞTIRMALIYIZ”

Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere uyarılarda da bulunan Altınok şunları ifade etti:

“Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız.”

ÇİFTÇİLERE HAYVAN DAĞITIMI DA YAPILACAK

Altınok, köylerde hayvancılığı da teşvik etmek için önümüzdeki günlerde süt hayvanı ve kanatlı hayvan dağıtımı yapılacağını da söyledi. Arıca Sarıbeyler köyüne çocuk oyun parkı, ekmek pişirme damı ve üretilen doğal ürünlerin satışı için önü açık üstü kapalı küçük alanların yapılacağının sözünü verdi.
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Bugün 11:30 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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