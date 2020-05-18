Ankara Halk Ekmek Büfeleri Yeni Sahiplerini Buldu

HALK EKMEK BÜFELERİ YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

Ankara Halk Ekmek, boş durumda bulunan ve sözleşmesi sona eren 45 Halk Ekmek satış büfesinin yeni sahiplerini düzenlediği kura çekilişiyle belirledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilen kura çekimi sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan ancak sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymadığı için kapatılan ya da çeşitli sebepler nedeniyle boş duran 45 ekmek satış büfesi için kura çekilişi gerçekleştirildi.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü İhale Salonu'nda düzenlenen “Ekmek Satış Büfesi Dağıtım Programı” ile 45 isim noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi.

Ankara Halk Ekmek Kura Çekimi Canlı Yayınlandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların katılımına kapalı olarak yapılan kura çekimi, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları, Youtube kanalı ve ABB TV'den canlı olarak yayınlandı.

Pandemi nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar kuraya dahil edilmezken, çeşitli ilçelerden 467 vatandaşın ismi asil ve yedek olmak üzere çekilişte yer aldı.

Ekmek Satış Büfeleri için; Altındağ 2, Çankaya 5, Çubuk 1, Etimesgut 2, Gölbaşı 1, Keçiören 8, Mamak 7, Pursaklar 1, Sincan 7 ve Yenimahalle 11 olmak üzere ilçelere göre yapılan kura çekilişi bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

Halk Ekmek Satış ve Pazarlama Müdürü Bahattin Murat Akbaş düzenlenen kura çekilişiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“45 tane Halk Ekmek Satış Büfesinin çekilişini yaptık ve yeni sahiplerini belirledik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın şeffaf belediyecilik ilkesi anlayışıyla çekilişimizi noter huzurunda otomatik sistemle ve canlı yayında gerçekleştirdik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çekilişe hak kazanan vatandaşlarımızı buraya davet edemedik. Kazananlara hayırlı olsun diyoruz.”

Kura sonrası sözleşme imzalayacak vatandaşlara büfeleri en kısa sürede teslim edilecek.